Один из претендентов на медали УПЛ укрепляет свои оборонительные ряды представителями грандов украинского футбола.

Защитники Роман Вантух и Валерий Бондаренко стали игроками Александрии, сообщает официальный сайт "желто-черных". Оба защитника будут выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона.

Александрия вслед за Шахтером ушла на самоизоляцию – в команде несколько случаев коронавируса

Интересно, что вышеупомянутые футболисты в свое время уже выступали за Александрию. 22-летний Роман Вантух, права на которого принадлежат Динамо, провел за команду Владимира Шарана прошлый сезон (в активе игрока 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу).

26-летний представитель Шахтера Валерий Бондаренко защищал цвета александрийского клуба с февраля 2017-го по январь 2019 года. Прошлый сезон провел в португальской Витории Гимараэш, где сыграл 12 поединков во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, Александрия не слишком удачно стартовала в новом сезоне УПЛ – после 5-ти туров команда Шарана занимает восьмую строчку, набрав лишь шесть очков. Накануне у нескольких игроков клуба был диагностирован COVID-19 и команда в полном составе ушла на самоизоляцию.

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