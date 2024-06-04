Килиан Мбаппе перешел в Реал Мадрид, Энцо Мареска возглавил Челси, а сборная Украины сыграла вничью с Германией. "Футбол 24" представляет дайджест топ-событий 3 июня 2024 года.

Германия – Украина: Зинченко после матча нашел своих из АПЛ

Сборная Украины

Снова ничья, но так далеко от предыдущих 3:3. Украина выстояла в Германии, сыграв товарищеский матч перед Евро-2024. На двоих команды выдали 33 удара, Довбик забил гол из офсайда, когда Нойер выбежал в центре поля.

Сергей Ребров опробовал закрытую схему с 5 защитниками, а Трубин стал героем битвы, оформив 5 сейвов, хотя визави тоже поработал.

Германия – Украина – смотрите видеообзор матча, в котором Цыганков, Яремчук, Мудрик и Ярмоленко едва не наказали на контратаках.

Топ-чемпионаты

Реал официально объявил о переходе Мбаппе. Трансфер свободным агентом, но с подъемными в 100 миллионов евро завершил многолетнюю сагу.

Мбаппе будет носить в Реале необычный номер – повторение судьбы Роналду. Десятка освободится лишь с уходом Модрича.

Лунин поздравил Мбаппе в своем Инстаграме: "Добро пожаловать, звезда". Тем временем Реал весело праздновал 15 ЛЧ. Лунин "соблазнил" испанскую женщину-политика, Анчелотти подставил ребенка.

Челси сделал ставку на ученика Гвардиолы из Чемпионшипа. Мудрик официально получил нового тренера.

Мареска задумал тотальную переоценку. Челси потроллили Мудрика из-за нового тренера.

УПЛ

Маркевич может покинуть Карпаты из-за серьезного конфликта. Источник назвал 2 сенсационных кандидатов на замену. Сам Мирон Маркевич резко отреагировал на слухи о своем уходе из Карпат.

Игрок сборной Украины отказал Шахтеру в последний момент. Остается лишь СК Днепр-1 или трансфер в Динамо.