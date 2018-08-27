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Рангник: Не знаю, кто такие Лунин и Супряга

15:34 161 Читати українською
Рангник: Не знаю, кто такие Лунин и Супряга
Ральф Рангник / фото из соцсетей

Наставник РБ Лейпциг Ральф Рангник рассказал, что не слышал о голкипере Реала Андрее Лунине и форварде Динамо Владиславе Супряге.

"Мне немного неудобно, но я не знаю, кто это. Мы наблюдаем за многими футболистами, но я всех не помню.

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Да и вообще мы не очень следим за украинскими футболистами. Игрокам из Восточной Европы сложно привыкнуть к нашей культуре и языку. У Ярмоленко не очень получилось, поэтому мы не заинтересованы в украинцах", – рассказал Рангник программе Профутбол.

Интересно, что ранее в СМИ появлялась информация об интересе Лейпцига к Владиславу Супряге, а гендиректор Зари Сергей Рафаилов отмечал, что РБ Лейпциг выходил на луганский клуб по поводу Андрея Лунина, когда тот выступал за Зарю.

Напомним, что РБ Лейпциг – соперник Звезды в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Ответный матч между этими командами состоится 30 августа. Начало поединка в 19:30.

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Теги
РБ Лейпциг РБ Лейпциг Лига Европы Андрей Лунин Андрей Лунин Ральф Рангник Ральф Рангник Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Владислав Супряга Владислав Супряга
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