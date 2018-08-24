"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти Зорі

Німецька преса стримано відреагувала на нульову нічию між Лейпцигом і Зорею в першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи. Журналісти зазначають, що РБ повинен тремтіти, але мусить перемагати у домашній грі.

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30 ударів і нуль голів. Лейпциг зазнав невдачі проти Луганська в Східному блоці

2300 кілометрів у повітрі, 90 хвилин постійного тиску, 30 ударів – на виході жодного гола. РБ Лейпциг розписав лише нульову нічию з Зорею в першому матчі раунду плей-офф і спіткнувся на шляху до групового етапу Ліги Європи.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

І це незважаючи на те, що Ральф Рангнік у старті випустив Тімо Вернера. Гравець збірної Німеччини провів перший повний матч після ганьби на чемпіонаті світу – він виділявся на полі.

Шанси забити мали Кунья, Брума, Вернер і Форсберг, але в підсумку 30 ударів "биків" не перетворилися в гол. Натомість Зоря могла відомстити, коли Кочергін вільно пробивав по воротах Мвого.

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Sport Bild

Марнотратство! Лейпциг у більшості зіграв 0:0 в Луганську

Лейпциг може сподіватися на вихід у груповий раунд Ліги Європи, попри серйозний прояв слабкості. Представник Бундесліги не зумів вразити ворота Зорі, граючи проти 10 суперників (Богдан Лєднєв отримав червону картку після дурної помсти ударом Сараккі), але все одно зберігає хороші шанси на прохід далі.

Зоря – РБ Лейпциг – відеоогляд матчу

"Виявляється, це сильний суперник, фізично дуже витривалий", – сказав у перерві матчу генеральний директор Лейпцига Олівер Мінтцлафф.

Гра відбулася за 360 кілометрів від Луганська в Запоріжжі, оскільки Зоря не може грати вдома біля українсько-російського кордону через масові заворушення.

В ході матчу Лейпциг нав'язував супернику свою гру, але в завершальній стадії бракувало влучності. Втім, якщо у другому матчі німецька команда підтвердить свій клас, то важкий шлях до групи Ліги Європи буде подоланий. Там вже чекають такі опоненти, як Мілан та Арсенал.

Лейпциг діяв проти українських господарів дуже сміливо, з трьома форвардами. Брума, Кунья і Вернер змарнували свої моменти. Зоря не здалася і організовувала нерегулярні контратаки, які змушували Ральфа Рангніка хвилюватися. Він підсилив гру Поульсеном, але цього все одно виявилося мало – українці кидалися під м'яч всіма гравцями.

Kicker

"Це боляче": розчарування РБ після нульової нічиєї

Явний фаворит 75 хвилин провів у більшості, однак жодна з команд не змогла забити. Лейпциг втратив можливість створити собі гандикап перед матчем-відповіддю за вихід у груповий раунд Ліги Європи. Відповідно, після гри у футболістів Лейпцига було розчарування.

"Ми мали забивати, однак наш план не спрацював, це боляче", – сказав клубному телебаченню Еміль Форсберг. Оптимізм у стані РБ перед домашнім поєдинком не зник, але потрібно лише перемагати.

Spiegel

74 хвилини в більшості і жодного гола

Гості атакували гостро, але небезпечні ситуації виникали й біля їхніх воріт. Якби Зоря краще розпорядилася своїми шансами, забити могла і вона. Луганці можуть сподіватися на продовження боротьби в Лізі Європи – їм потрібно всього лиш розписати гольову нічию в Лейпцигу.

Sport1

Нічия у більшості: РБ повинен тремтіти

РБ Лейпциг повинен хвилюватися про те, щоб вийти в груповий раунд Ліги Європи. Німецька команда провела 73 хвилини в чисельній більшості, але не зуміла здобути перевагу перед другим матчем. Тепер обов'язково потрібно вигравати вдома.

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