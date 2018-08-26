Шевченко: не удивился, что на Лунина вышел Реал, у него сразу был виден потенциал

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от игры голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина.

"За Луниным, как и за любым молодым талантом мы начали наблюдать рано. У меня состоялся разговор с Русолом, я позвонил и он мне о нем рассказал. Когда у меня была возможность провести десятидневный цикл тренировок перед игрой, я вызвал его. Мне было интересно, мы пообщались, посмотрели его на тренировках.

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У него сразу был виден потенциал. Это заметил не только тренер вратарей, но и мои помощники. Прежде всего его спокойствие, умение играть ногами, оценка ситуации, несвойственная для его возраста, это уже тогда выделялось.

Ему нужно работать. Любому человеку и спортсмену надо всегда двигаться вперед. В нем есть потенциал. Для меня не было удивлением, что на него вышел Реал, выходили и другие большие клубы, интересовались, смотрели. Он попал в лучший клуб мира на сегодня, самый титулованный клуб мира. Он борется за место в составе. Я рад за него", – рассказал Шевченко для FootballHub.

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