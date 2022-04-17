"Не мне решать, останется он или нет. У Криштиану еще год контракта. Это решение должно быть принято новым тренером вместе с советом директоров.

Роналду забил гол со штрафного впервые за полтора года

Роналду показал и сегодня, и в матче с Тоттенхэмом, что может делать разницу в таких играх, и не случайно, что именно он – рекордсмен по количеству голов среди всех игроков в истории", – цитирует Рангника Goal.com.

Напомним, немецкий специалист по завершению сезона покинет кресло главного тренера и сосредоточится на работе директором Манчестер Юнайтед. Ожидается, что команду возглавит Эрик Тэн Хаг. В нынешнем сезоне Роналду уже сыграл 25 матчей в рамках АПЛ, забив 15 голов.

МЮ благодаря юбилейному хет-трику Роналду одолел Норвич, Тоттенхэм проиграл Брайтону, Арсенал уступил Саутгемптону