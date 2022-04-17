"Не мені вирішувати, залишиться він чи ні. У Кріштіану ще рік контракту. Це рішення має ухвалити новий тренер разом із радою директорів.

Роналду забив гол зі штрафного вперше за півтора року

Роналду показав і сьогодні, і в матчі з Тоттенхемом, що може робити різницю в таких іграх, і не випадково, що саме він – рекордсмен за кількістю голів серед усіх гравців в історії", – цитує Рангніка Goal.com.

Нагадаємо, німецький фахівець по завершенні сезону покине крісло головного тренера і зосередиться на роботі директором Манчестер Юнайтед. Очікується, що команду очолить Ерік Тен Хаг. У нинішньому сезоні Роналду вже зіграв 25 матчів в рамках АПЛ, забивши 15 голів.

МЮ завдяки ювілейному хет-трику Роналду здолав Норвіч, Тоттенхем програв Брайтону, Арсенал поступився Саутгемптону