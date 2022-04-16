Португалец еще в первом тайме оформил дубль, но уже на старте второй половины счет снова был равным. Роналду это явно не нравилось, поэтому он отличился в третий раз.

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Важно, что свой третий мяч Криштиану забил прямым ударом со штрафного. С ним такого не случалось с сентября 2020 года. Постоянные попытки это изменить уже становились поводом для насмешек. Теперь хейта будет немного меньше.

Стоит заметить, что для Роналду этот хет-трик стал 12-м в рамках АПЛ. Столько же у Тьерри Анри и Джанфранко Дзолы. Больше лишь у Джеймса Уорд-Прауса (13) и Дэвида Бекхэма (18).