Раньери официально возглавил Рому

Клаудио Раньери стал новым главным тренером Ромы.

Рома на своем официальном сайте сообщила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера. Контракт рассчитан до конца сезона. Он заменит Эусебио Ди Франческо, который был отправлен в отставку после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту (1:3).

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Это второе пришествие специалиста в римскую команду. Итальянец уже возглавлял волков в период с 2009 по 2011 годы и завоевал "серебро" Серии А, уступив Интеру Жозе Моуринью.

Недавно Раньери был уволен из Фулхэма из-за провальных результатов. "Коттеджеры" увязли в зоне вылета АПЛ.