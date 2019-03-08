Раньєрі офіційно очолив Рому

Клаудіо Раньєрі став новим головним тренером Роми.

Рома на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера. Контракт розрахований до кінця сезону. Він замінить Еусебіо Ді Франческо, який був відправлений у відставку після поразки в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту (1:3).

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Це другий прихід фахівця у римську команду. Італієць вже очолював вовків у період з 2009 по 2011 роки і здобував "срібло" Серії А, поступившись Інтеру Жозе Моурінью.

Нещодавно Раньєрі був звільнений з Фулхема через провальні результати. "Коттеджери" загрузли в зоні вильоту АПЛ.