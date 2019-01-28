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Рамос забил 50-й гол головой в футболке Реала

28 января 06:00 74 Читати українською
Рамос забил 50-й гол головой в футболке Реала
Серхио Рамос / Фото: ФК Реал

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос забил юбилейный гол головой.

Мадридский Реал в матче 21 тура Ла Лиги обыграл Эспаньол.

Реал победил Эспаньол и вернулся на третье место в Ла Лиге

Второй гол в ворота хозяев забил Серхио Рамос, который замкнул навес Модрича.

Таким образом капитан Реала забил 50-й гол головой в футболке "сливочных", сообщает Opta Jose.

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Эспаньол - Реал Мадрид: Воскресенье 27 января 2019

Эспаньол
Матч окончен
2 : 4
Реал Мадрид
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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Эспаньол - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
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