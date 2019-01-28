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Рамос забив 50-й гол головою у футболці Реала

06:00 182 Читать на русском
Рамос забив 50-й гол головою у футболці Реала
Серхіо Рамос / Фото: ФК Реал

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос забив ювілейний гол головою.

Мадридський Реал у матчі 21 туру Ла Ліги обіграв Еспаньйол.

Реал переміг Еспаньйол та повернувся на третє місце в Ла Лізі

Другий гол у ворота господарів забив Серхіо Рамос, який замкнув навіс Модріча.

Таким чином капітан Реала забив 50-й гол головою у футболці "вершкових", повідомляє Opta Jose.

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Еспаньйол - Реал Мадрид: Неділя 27 січня 2019

Еспаньйол
Матч завершено
2 : 4
Реал Мадрид
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Теги
Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еспаньйол - Реал Мадрид
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