Бразилец считает, что переход Рамоса позволит парижанам сделать большой шаг к вершине европейского футбола, сообщает Diario Sport.

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"Серхио, если ты перейдешь в ПСЖ, я продолжу контракт на следующий день. Вслед за мной это сделает и Мбаппе. Если ты присоединишься к ПСЖ, мы выиграем как минимум два еврокубка", – якобы Неймар сказал Рамосу.

Напомним, 34-летний Рамос сих пор не может согласовать условия продления своего контракта с Реалом. На фоне этой информации появились слухи, что Серхио может оказаться в ПСЖ, который готов предложить длительное соглашение с огромной зарплатой.

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