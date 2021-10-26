Рамос восстановился от травмы – ПСЖ готовится к дебюту звездного защитника
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино получил хорошие новости от медперсонала парижан.
Серхио Рамос сегодня, 26 октября, вернется к тренировкам в общей группе ПСЖ, сообщает Le Parisien.
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Дебют 35-летнего испанца за парижский клуб ожидают 29 октября в домашнем поединке против действующего чемпиона Лиги 1 Лилля. Напомним, что Серхио летом перебрался в столицу Франции на правах свободного агента, но травма выбила защитника на несколько месяцев.
После 11 туров французского первенства ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на 7 очков.
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