Серхіо Рамос сьогодні, 26 жовтня повернеться до тренувань у загальній групі ПСЖ, повідомляє Le Parisien.

ПСЖ – це команда Мбаппе, але зараз там забагато диригентів, – Анрі

На дебют 35-річного іспанця за паризький клуб очікують 29 жовтня у домашньому поєдинку проти чинного чемпіона Ліги 1 Лілля. Нагадаємо, Серхіо влітку перебрався у столицю Франції на правах вільного агента, але травма вибила захисника на кілька місяців.

Після 11-ти турів французької першості ПСЖ впевнено лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 7 очок.

ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи