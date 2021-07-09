Новичок парижан Серхио Рамос, ничего не подозревая, может стать героем мемов в сети.

Недавно 35-летнего испанца представили в статусе игрока ПСЖ. Похоже, Рамос немного волновался, а потому сделал забавную ошибку, которую медиа заметили в ролике-презентации.

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Серхио просто спутал Стад де Франс с Парк де Пренс, информирует MD. Все началось с того, что по дороге из аэропорта в офис парижан Рамос увидел большую арену. "Смотрите, это наш стадион, правильно?" – обратился защитник к присутствующим в микроавтобусе. Те же спокойно ответили: "Нет, это Стад де Франс". После этого ветеран вспомнил, что играл на арене.

К слову, бывший капитан Реала, который выступал за "сливочных" с 2005-го, перебрался в столицу Франции на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2023 года.

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