Новачок парижан Серхіо Рамос, нічого не підозрюючи, може стати героєм мемів у мережі.

Нещодавно 35-річного іспанця представили у статусі гравця ПСЖ. Схоже, Рамос трішки хвилювався, а тому зробив кумедну помилку, яку медіа помітили в ролику-презентації.

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Серхіо просто сплутав Стад де Франс із Парк де Пренс, інформує MD. Все почалось із того, що дорогою із аеропорта в офіс парижан Рамос побачив велику арену. "Гляньте, це наш стадіон, правильно?" – звернувся оборонець до присутніх в мікроавтобусі. Ті ж спокійно відповіли: "Ні, це Стад де Франс". Після цього ветеран пригадав, що грав на цій арені.

До слова, колишній капітан Реала, який виступав за "вершкових" з 2005-го, перебрався у столицю Франції на правах вільного агента й підписав контракт до літа 2023 року.

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