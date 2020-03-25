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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Рамос с женой сделали огромный вклад для борьбы с коронавирусом

16:11 68 Читати українською
Рамос с женой сделали огромный вклад для борьбы с коронавирусом
Рамос и Пилар Рубио / Фото из открытых источников

Капитан Реала Серхио Рамос не остался равнодушным к проблеме коронавируса, которая поразила весь мир.

Испанец вместе со своей женой Пилар Рубио пожертвовали большую партию вспомогательных средств для ЮНИСЕФ, информирует AS.

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Были закуплены 264571 маска, тысяча наборов индивидуальной защиты и 15 тысяч тестов для выявления коронавируса. Таким образом, Рамос присоединился к Реалу, который ранее также пожертвовал немалую сумму на борьбу с болезнью.

Испания является одной из наиболее пораженных стран. По состоянию на 25 марта выявлено 47,5 тысяч случаев заболевания, из них 3,4 тысячи стали летальными.

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Испания коронавирус Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Жены футболистов
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