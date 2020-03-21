Левандовски с женой пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски не остался в стороне от борьбы с пандемией COVID-19.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски с женой Анной присоединились к акции #WeKickCorona, начатой ​​одноклубниками поляка – защитником Йозуа Киммихом и полузащитником Леоном Горецкой, сообщает издание Bild. Супруги пожертвовали на борьбу с коронавирусом 1 млн евро.

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"Мы все знаем о сложной ситуации, и сегодня мы все играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это. Эта ситуация затрагивает каждого из нас, поэтому мы просим вас следовать инструкциям и прислушиваться к тем, кто знает лучше нас. Давайте будем ответственными. Мы верим, что скоро вернемся к нормальной жизни. В этой ситуации мы вместе, и мы вместе пройдем через это", – цитирует Левандовски немецкое издание.

Напомним, Германия занимает третье место в Европе по скорости распространения заболевания. По состоянию на 21 марта в стране инфицировано 21652 лица, зафиксировано 75 летальных случаев, еще 209 человек полностью вылечились.

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