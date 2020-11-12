Защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос близок к историческому рекорду в составе национальной команды.

Как известно, накануне в товарищеском матче сборная Испании на выезде не смогла одолеть Нидерланды, расписав с командой де Бура боевую ничью 1:1. На 85-й минуте поединка в составе испанцев на поле вышел Серхио Рамос.

Нидерланды – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Для 34-летнего защитника эта встреча стала 176-й в составе национальной команды Испании. Он сравнялся по этому показателю с 42-летним вратарем сборной Италии Джанлуиджи Буффоном, которому и принадлежит этот рекорд среди игроков европейских национальных команд.

Напомним, Рамос дебютировал в составе главной команды страны в возрасте 18 лет в 2005 году в товарищеском матче против сборной Китая (3:0) – он вышел на поле на 46-й минуте, заменив Карлеса Пуйоля. В 176 встречах Серхио забил 24 гола и отдал 7 результативных передач.

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