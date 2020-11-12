В товарищеском матче соперники Украины на предстоящем Евро и в группе Лиги наций не смогли выявить сильнейшего. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Испанцам удалось открыть счет еще до середины первого тайма: Альваро Мората на линии штрафной нашел пасом Серхио Каналеса, тот ворвался во владения голкипера и пробил в дальний угол ворот.

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Хозяева сумели отыграться сразу после отдыха: Оуэн Вейндал с левого фланга навесил в штрафную соперника, защитники пролетели мимо мяча, который оказался примо на ноге ван де Беека. Донни смачно приложился к сфере и восстановил статус-кво. На большее команд не хватило.

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