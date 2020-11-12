Товарищеские матчи

Бельгия – Швейцария – 2:1

Голы: Батшуаи, 49, 70 – Мехмеди, 12

Италия – Эстония – 4:0

Голы: Грифо, 14, 70 (пен.), Бернардески, 27 Орсолини, 86

Нидерланды – Испания – 1:1

Голы: ван де Беек, 47 – Каналес, 19

Потугалия – Андорра – 7:0

Голы: Нету, 8, Паулинью, 29, 61, Санчо, 56, Родригес, 76 (аг.), Роналду, 85, Фелиш, 86

Франция – Финляндия – 0:2

Голы: Форсс, 28 Валакари, 31

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Сборная Швейцарии неожиданно открыли счет во время поединка с бельгийцами. Хозяева пришли в себя только во втором тайме. Героем встречи стал нападающий Кристал Пэлас Миши Батшуаи, который двумя голами сломал ход поединка и вырвал победу для бронзовых призеров ЧМ-2018.

Итальянцы с первых минут начали демонстрировать статус фаворита встречи, и уже к перерыву голкипер эстонцев дважды вынимал мяч из своих ворот, отличились хавбек Фрайбурга Винченцо Грифо и нападающий Юве Бернардески. Во втором тайме Грифо записал дубль в свой актив, а точку во встрече поставил Орсолини, реализовав пенальти.

Центральным поединком дня считалось противостояние Нидерланды – Испания. Открыл счет в матче хавбек Бетиса Серхио Каналес. Казалось, что гости легко доведут матч до победы, но после перерыва рисунок игры несколько изменился. На старте второго тайма полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек сравнял счет на табло. Несмотря на принципиальность поединка, болельщики забитых мячей больше не увидели, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Португалия не встретила никакого сопротивления в поединке против Андорры. Действующий чемпион Европы отгрузил сопернику 7 безответных мячей и настраивается на предстоящие матчи Лиги наций против Франции и Хорватии. Стоит отметить, что один из голов забил Криштиану Роналду, который в прошлом месяце покинул расположение сборной из-за коронавирус.

Действующий чемпион мира однозначно не ожидал такого развития событий во встрече против Финляндии. Воспользовавшись недооценкой соперника, гости еще в первой половине встречи дважды отличились в воротах французов. Во втором тайме Дидье Дешам освежил игру команды несколькими звездами, но результата это не принесло. Финские футболисты сумели удержать натиск соперника и одержали историческую выездную победу над сборной Франции.

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