Як відомо, напередодні у товариському матчі збірна Іспанії на виїзді не змогла здолати Нідерланди, розписавши з командою де Бура бойову нічию 1:1. На 85-й хвилині поєдинку у складі іспанців на поле вийшов Серхіо Рамос.

Нідерланди – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Для 34-річного оборонця ця зустріч стала 176-ю у складі національної команди Іспанії. Він зрівнявся за цим показником з 42-річним воротарем збірної Італії Джанлуїджі Буффоном, якому і належить цей рекорд серед гравців європейських національних команд.

Нагадаємо, Рамос дебютував у складі головної команди країни у віці 18 років у 2005 році в товариському матчі проти збірної Китаю (3:0) – він вийшов на поле на 46-й хвилині, замінивши Карлеса Пуйоля. У 176 зустрічах Серхіо забив 24 голи і віддав 7 результативних передач.

Франція сенсаційно поступилась Фінляндії, Нідерланди та Іспанія розійшлись миром, Португалія принизила Андорру