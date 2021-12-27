Рамос поссорился со звездой Реала – "жертва" капитана просит трансфера
В лагере мадридского Реала случился конфликт между заслуженными ветеранами.
Раздевалка королевского клуба больше не воспринимает Иско. Футболисты Реала недовольны самоотдачей 28-летнего испанца, который редко попадает в основу, информирует Diario Gol.
Капитан "бланкос" – Серхио Рамос – вроде бы открыто наехал на Иско во время тренировки. Именно после этой перепалки звездный хавбек попросил клуб выставить его на трансфер зимой.
Иско еще надеется поехать на Евро-2020, но без игровой практики он не имеет шансов попасть в итоговую заявку. Ранее сообщалось, что в услугах плеймейкера заинтересован наставник Эвертона Карло Анчелотти.
В текущем сезоне воспитанник Малаги провел лишь 357 минут, отметившись одним ассистом.
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