Роздягальня королівського клубу більше не сприймає Іско. Футболісти Реала незадоволені самовіддачею 28-річного іспанця, який рідко потрапляє в основу, інформує Diario Gol.

Капітан "бланкос" – Серхіо Рамос – начебто відкрито наїхав на Іско під час тренування. Саме після цієї перепалки зірковий хавбек попросив клуб виставити його на трансфер взимку.

Іско ще сподівається поїхати на Євро-2020, але без ігрової практики він не має шансів потрапити у підсумкову заявку. Раніше повідомлялось, що у послугах плеймейкера зацікавлений наставник Евертона Карло Анчелотті.

У поточному сезоні вихованець Малаги провів лише 357 хвилин, відзначившись одним асистом.

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