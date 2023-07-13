Серхио Рамос после прощания с ПСЖ может отправиться далеко за пределы Европы.

Фламенго мечтает о подписании 37-летнего испанца, сообщает Ole. Бразильцы уже даже навели первые контакты с представителями Рамоса.

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"Стервятники" готовятся к защите титула обладателя Копа Либертадореса, где через месяц начинается плей-офф. Главный тренер Хорхе Сампаоли хотел бы добавить опыта команде, и Рамос полностью отвечает этой миссии. Ветеран находится в статусе свободного агента после завершения контракта с ПСЖ.

В прошлом сезоне Рамос наконец-то избавился от постоянных травм и выдал приличную статистику – 4 гола и один ассист в 45 матчах.

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