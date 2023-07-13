Серхіо Рамос після прощання з ПСЖ може вирушити далеко за межі Європи.

Фламенго мріє про підписання 37-річного іспанця, повідомляє Ole. Бразильці вже навіть навели перші контакти з представниками Рамоса.

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"Стерв'ятники" готуються до захисту титулу володаря Копа Лібертадорес, де за місяць починається плей-офф. Головний тренер Хорхе Сампаолі хотів би додати досвіду команді, і Рамос цілком відповідає цій місії. Ветеран перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з ПСЖ.

У минулому сезоні Рамос нарешті позбувся постійних травм і видав пристойну статистику – 4 голи та один асист у 45 матчах.

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