Капитан мадридского Реала может пополнить состав ПСЖ. Французский клуб уже озвучил условия, на которых готов подписать Серхио Рамоса.

Как известно, 35-летний Рамос не может согласовать новый контракт с Реалом, а действующее соглашение капитана рассчитано до 30 июня. Основным спором является срок соглашения и вопрос зарплаты – клуб настаивает на меньших заработках Серхио, что не устраивает уже защитника.

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Ситуацией решил воспользоваться ПСЖ. Французский клуб уже предложил Рамосу и его агенту контракт на 2 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата, которую готов платить ПСЖ, значительно превышает финансовые возможности Реала. Кроме того, для ветерана предусмотрен и солидный бонус за подписание контракта, сообщает Fichajes.

Впрочем, пока капитан Реала сосредоточен на восстановлении от травмы и завершении сезона. Только после этого центральный защитник примет решение о своем будущем. Испанские СМИ единогласно утверждают, что предложение ПСЖ существенно привлекательнее контракта, который дает Реал.

В сезоне 2020/21 Рамос регулярно страдает от травм. 35-летний защитник провел лишь 21 матч, в которых забил 4 гола.

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