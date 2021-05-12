Ніколи такого не було і ось знову. Барселона продовжує лоскотати нерви власним уболівальникам убогими та безхарактерними камбеками. Камбеками суперників, звісно ж. Привиди Вальверде та Сетьєна не дають спокою бідолашному Куману, який марніє на очах. Нідерландський фахівець зумів об'єднати примхливу роздягальню, розкрив молодих та повернув надію, проте Барса, немов Титанік, повільно опускається на дно.

Барселона розписала нічию з Леванте у битві з шістьма голами – каталонці ризикують відпустити Реал і Атлетіко у відрив

Іспанська преса пророкує другу хвилю перебудови з можливою рокіровкою на тренерському містку. Куман скільки завгодно може розповідати про довіру керівництва, однак Лапорта розглядає різні варіанти. Гранада з Леванте – начебто останні краплі, що переповнили чашу терпіння новообраного президента. Після провалу на Сьюдад де Валенсія "блаугранас" розносять усі – від ворожого Мадрида до рідної Каталонії.

"Барселона має алергію на лідерство. 45 хвилин жахіття та сорому ", – пише Marca. Якщо Атлетіко переможе вдома Сосьєдад, футболісти каталонського клубу перетворяться на звичайних глядачів у партері. Перевага "матрацників" зросте до 4-х пунктів, з "goal average" в очних зустрічах. Вже вшосте протягом поточного сезону "кулес" пропускають три м'ячі та розвалюються якраз після перерви. Погана концентрація, слабка реалізація, провальна оборона – це найбільші проблеми команди з Камп Ноу, на думку мадридських журналістів. А ще слабкий характер: каталонці втратили щонайменше кілька нагод захопити лідерство (Гранада, Атлетіко, Леванте). "Тотальна імпотенція", – підсумовує рупор спортивної преси Іспанії.

Піке дістається чи не найбільше. Скандальний центрбек не лізе за словом до кишені, коментуючи поразки Мадрида, тож йому пригадали геть усе. "Король Твіттера продовжує позувати на фото, що викликають ступор: Рома, Ліверпуль, Баварія, ПСЖ, а тепер ще й Леванте... Хтозна, можливо, саме Жерар поповнить список жертв чергової революції, куди вже потрапили Умтіті, Нето, Коутінью, П'яніч, Брейтвейт, Фірпо, Матеус, Дембеле, Серхі Роберто та, швидше за все, Грізманн", – розповідає Рауль Варела в ефірі Radio Marca. Критика Піке – справедлива. Щонайменше два м'ячі у Валенсії на його совісті. 34-річний ветеран, який грозився спакувати валізи після лісабонських 2:8, не лише відбирає шанс в молодих (той же Мінгеса став відкриттям сезону), але й припускається фатальних помилок, насамперед позиційних.

Натомість авторитетний AS вважає Лео Мессі одним з головних винуватців "колективного самогоубства "кулес". Аргентинця вкотре звинувачують у слабохарактерності. Мовляв, коли щось відбувається не за сценарієм Барси, той просто зникає з радарів. Лео дійсно розчинився у другому таймі. Крім забитого м'яча, він запам'ятався 15-ма (!) втратами, посереднім відсотком точності передач (77%) і неефективним дриблінгом (5/3). Та мадридське видання пригадує передусім жахливий пас Мессі на "Команданте" Моралеса, який сповна скористався подарунком: "Якщо найкращий гравець світу не вірить, уся команда опускає руки. Ні ідей, ні характеру".

Estil FCB:



La pelota se saca jugada en corto SIEMPRE.



Pues aquí tenéis el 2-2 con pase de Messi a Morales pero la culpa es de Koeman.#miscojones #APIO pic.twitter.com/JtGoytFCqo — Cazador Falsos Culés 2.0 (@cazador_FCB) May 12, 2021

Саме футболісти, а не тренерський штаб, є відповідальними за ганебний матч з "жабенятами", вважають майже 70% респондентів AS. "Щось схоже трапляється далеко не вперше, масове запаморочення можна було помітити і в Римі, і в Ліверпулі, і в Лісабоні. Найцікавіше, що навіть з приходом нових виконавців історія продовжується. Чому? Бо скелет цієї команди – це досі ментально надламана стара гвардія, Мессі, Піке, Лангле, Бускетс чи Серхі Роберто. Революція Бартомеу зупинилися на півдорозі". Дивовижно, але від критики рятується лише проблемний Усман Дембеле. Француз вийшов на позиції правого фулбека у схемі 3-5-2, записав до свого активу гол+пас, більш-менш нормально відзахищався. Чи не зарано його записали до "чорного списку"?

Лапорта повинен якомога швидше прийняти 6 важливих рішень, переконує впливове каталонське видання Mundo Deportivo. Куман – найбільша дилема. Клуб не зробив ще жодної публічної заяви щодо майбутнього 58-річного фахівця, крім самого Кумана, який дещо самовпевнено висловлювався після Леванте: "Нам потрібно готуватись вже до наступного сезону". Топовий інсайдер Каталонії Франсеск Ігілар слушно зауважив, що тренер – це історично найвразливіше місце на Камп Ноу, тому Лапорта може змінити свою думку. Ба більше, права рука президента Рафа Юсте нібито вже контактував з потенційними наступниками нідерландця. Хаві – головний кандидат, але не єдиний.

Гвардіола придбав будинок екс-зірки Барселони за 10 мільйонів євро

"Президент розглядає щонайменше трьох зіркових наставників. Пожежу традиційно гаситимуть великими іменами", – зазначає журналіст. Серед інших завдань: пролонгація Мессі, трансфер "дев'ятки", чистка складу, запрошення Жорді Кройфа на місце спортдира чи зменшення зарплат. Словом, "блаугранас" потрібен комплексний підхід, аби повернути колишню велич.

Куман був викликаний на килим, розвиває тему можливої відставки Diario SPORT. Цю інформацію підтверджують ще кілька авторитетних джерел, зокрема Catalunya Ràdio. Радники президента вважають, що нинішній тренер "не здатен зупинити кровотечу". Лапорта вагається. Він щонайменше очікує пояснень, як команда примудрилась загубити очки з середняками – Гранадою та Леванте. Хоча восени чемпіонство здавалось місією неможливою, Барса всласноруч віддала титул конкурентам. Популярний ЗМІ склав власний шорт-лист з потенційних ентренадорів... Гвардіола, Клопп і навіть Маскерано! Фанати зробили свій вибір, тепер слово за Лапортою.

Магія Кройфа, катастрофа Мадрида та севільське диво в Барселоні: коли фініш Прімери перетворювався на пекло для усіх