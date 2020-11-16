Чемпионы Франции готовы предложить капитану "сливочных" контракт на три года с сумасшедшей зарплатой в размере 20 млн евро, сообщает AS.

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Рамос хотел бы остаться в Реале, и нынешние 12 млн в год его вполне устраивают, но есть другая проблема. 34-летний центрбек рассчитывает продлить соглашение на два полноценных сезона, а мадридцы предлагают схему 1+1. В клубе есть принцип, согласно которому игроки в возрасте 30+ не могут получить контракт более чем на один сезон. Исключение сделали только для Роналду – португалец в 31 год подписывал соглашение еще на три сезона.

Отмечается, что ПСЖ начнет переговоры с Рамосом не ранее 1 января 2021 года. Если ветеран до этой даты не найдет компромисс с Реалом, то имеет право договариваться с другим клубом, а летом перейти свободным агентом.

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