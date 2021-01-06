Серхио Рамос иногда позволяет себе забыть о давнем противостоянии Реала и Барселоны.

Капитан мадридцев получил от экс-звезды Барселоны Ривалдо подарок – футболку сборной Бразилии с подписью.

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"Большое спасибо великому игроку и личности. Ты мой друг", – прокомментировал фотографию Рамос. Защитник портит настроение фанатам Реала отказом от контракта, а теперь еще и раздает комплименты в адрес принципиального соперника.

Напомним, Ривалдо покинул Барселону в 2002-м, а Рамос переехал на Сантьяго Бернабеу тремя годами позже, поэтому они не успели пересечься в Эль Класико.

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