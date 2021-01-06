Серхіо Рамос часом дозволяє собі забути про давнє протистояння Реала і Барселони.

Капітан мадридців отримав від екс-зірки Барселони Рівалдо подарунок – футболку збірної Бразилії з підписом.

Ліверпуль приєднався до боротьби за Рамоса – лідер Реала контактував ще з трьома грандами

"Велике спасибі великому гравцю і особистості. Ти мій друг", – прокоментував світлину Рамос. Захисник псує настрій фанатам Реала відмовою від контракту, а тепер ще й роздає компліменти на адресу принципового суперника.

Нагадаємо, Рівалдо покинув Барселону у 2002-му, а Рамос переїхав на Сантьяго Бернабеу трьома роками пізніше, тому вони не встигли перетнутися в Ель Класіко.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку