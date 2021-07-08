Легенда Реала Серхио Рамос был лакомым кусочком для европейских грандов после ухода из Мадрида.

Арсенал стремился усилиться 35-летним испанцем, но тот не захотел присоединяться к клубу. Все из-за желания играть в Лиге чемпионов, сообщает Goal.

Рамос озвучил свою мотивацию перейти в ПСЖ

Также, по информации источника, Рамос мог стать футболистом Манчестер Сити. Серхио предлагали контракт на два сезона с возможностью дальнейшего переезда в Нью-Йорк Сити. Правда, и это не соблазнило ветерана – вариант с ПСЖ ему понравился больше.

К слову, бывший капитан Реала, который выступал за "сливочных" с 2005-го, перебрался в столицу Франции на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2023 года.

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