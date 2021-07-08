"Я очень счастлив присоединиться к ПСЖ. Этот переход – большое изменение в моей жизни, новое испытание. Этот день я не забуду никогда. Гордый стать частью этого амбициозного проекта, перейти в команду с великолепными футболистами.

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ПСЖ уже показывал себя на высоком уровне. Я хочу продолжить расти вместе с командой и помогать ей выигрывать титулы", – цитирует Рамоса официальный сайт ПСЖ.

Напомним, недавно Рамос покинул мадридский Реал, цвета которого защищал с 2005 года, перебравшись из Севильи. Многолетний капитан "сливочных" не сумел согласовать новый контракт с Реалом и покинул Мадрид в статусе свободного агента.

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