Легенда Реала Серхіо Рамос був ласим шматочком для європейських грандів після відходу з Мадрида.

Арсенал прагнув підсилитись 35-річним іспанцем, але той не захотів приєднуватись до клубу. Все через бажання грати у Лізі чемпіонів, повідомляє Goal.

Рамос озвучив свою мотивацію перейти в ПСЖ

Також, за інформацією джерела, Рамос міг стати футболістом Манчестер Сіті. Серхіо пропонували контракт на два сезони з можливістю подальшого переїзду в Нью-Йорк Сіті. Щоправда, і це не спокусило ветерана – варіант з ПСЖ йому сподобався більше.

До слова, колишній капітан Реала, який виступав за "вершкових" з 2005-го, перебрався у столицю Франції на правах вільного агента й підписав контракт до літа 2023 року.

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