Рамос лайкнул пост, где болельщики Реала жестко раскритиковали всю команду, кроме капитана

Капитан Реала Серхио Рамос согласен, что команда ужасно сыграла против Барселоны (1:5), но своей вины в этом не видит.

На одной из фан-страниц капитана Реала болельщики написали гневный пост о позорной игре мадридцев в 10-м туре против Барселоны. При этом фанаты выделили Марсело и Рамоса, отметив, что они не виноваты в поражении. Этот пост понравился Серхио, который отметил публикацию лайком.

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"Хватит. Что это было, что ?! Вы вообще помните, футболку какого клуба носите? Помните? Почему Куртуа на воротах? Он вообще знает, что он голкипер? Он безнадежен. Ужасная оборона – Начо в плохой форме, Варан не знает, что делать, после того как стал чемпионом мира.

Марсело и Рамос – единственные, кто хоть что-то делал. Хотя и они ошибались в защите. Полузащита? Ее нет. Атака? Тоже самое. Тренер? Его уволят. Вся эта ситуация сложилась из-за того, что футболисты играют без мотивации, без желания побеждать. Они просто бегают по полю непонятно зачем. Не хотим продолжать, иначе это превратится в огромный пост со всеми проблемами этой команды", – указано в публикации.