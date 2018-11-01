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Рамос лайкнул пост, где болельщики Реала жестко раскритиковали всю команду, кроме капитана

31 октября 11:52 144 Читати українською
Рамос лайкнул пост, где болельщики Реала жестко раскритиковали всю команду, кроме капитана
Серхио Рамос / Фото marca

Капитан Реала Серхио Рамос согласен, что команда ужасно сыграла против Барселоны (1:5), но своей вины в этом не видит.

На одной из фан-страниц капитана Реала болельщики написали гневный пост о позорной игре мадридцев в 10-м туре против Барселоны. При этом фанаты выделили Марсело и Рамоса, отметив, что они не виноваты в поражении. Этот пост понравился Серхио, который отметил публикацию лайком.

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"Хватит. Что это было, что ?! Вы вообще помните, футболку какого клуба носите? Помните? Почему Куртуа на воротах? Он вообще знает, что он голкипер? Он безнадежен. Ужасная оборона – Начо в плохой форме, Варан не знает, что делать, после того как стал чемпионом мира.

Марсело и Рамос – единственные, кто хоть что-то делал. Хотя и они ошибались в защите. Полузащита? Ее нет. Атака? Тоже самое. Тренер? Его уволят. Вся эта ситуация сложилась из-за того, что футболисты играют без мотивации, без желания побеждать. Они просто бегают по полю непонятно зачем. Не хотим продолжать, иначе это превратится в огромный пост со всеми проблемами этой команды", – указано в публикации.

Ok, enough is enough. What was this, what??????. Do you remember what shirt you wear??? Do you???????. Why is Courtois our goalkeeper? I mean does he even know he is goalkeeper or what??? Useless..... Awful defense, just horrible omg, Nacho's worst ever performance, Varane just didn't know what to do after becoming world champion.... Marcelo and Ramos the only ones that did something although there were defensive mistakes from them too..... midfield?? Didn't exist.... Attack??? Not found...... coach??? Going to be sacked.... This whole situation is because the players play without motivation, without desire to win.... they just run on the pitch for I don't know what..... mehhh, I don't want to continue, or this is going to become a very big statement with all problems of this team. #halamadrid #halamadridynadamas #realmadrid #spain #sergioramos #ramos #madrid #ramista #rmcf #losblancos #madridista #sr4

Допис, поширений 92:48 is impossible to forget! (@sergio_ramos_idol)

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Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Барселона - Реал Мадрид
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