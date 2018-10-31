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Рамос лайкнув допис, де вболівальники Реала жорстко розкритикували всю команду, крім капітана

11:52 702 Читать на русском
Рамос лайкнув допис, де вболівальники Реала жорстко розкритикували всю команду, крім капітана
Серхіо Рамос / Фото marca

Капітан Реала Серхіо Рамос згоден, що команда жахливо зіграла проти Барселони (1:5), але своєї вини в цьому не бачить.

На одній із фан-сторінок капітана Реала вболівальники написали гнівний пост щодо ганебної гри мадридців у 10-му турі проти Барселони. При цьому фанати виділили Марсело і Рамоса, зазначивши, що вони не винні у поразці. Цей пост сподобався Серхіо, який відзначив публікацю лайком.

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"Годі. Що це було, що?! Ви взагалі пам'ятаєте, футболку якого клубу носите? Пам'ятаєте? Чому Куртуа у воротах? Він взагалі знає, що він голкіпер? Він безнадійний. Жахлива оборона – Начо в найгіршій формі, Варан не знає, що робити, після того як став чемпіоном світу.

Марсело та Рамос – єдині, хто хоч щось робив. Хоча й вони помилялись у захисті. Півзахист? Його немає. Атака? Теж саме. Тренер? Його звільнять. Уся ця ситуація склалася через те, що футболісти грають без мотивації, без бажання перемагати. Вони просто бігають по полю незрозуміло навіщо. Не хочемо продовжувати, інакше це перетвориться на величезний пост з усіма проблемами цієї команди", – вказано у публікації.

Ok, enough is enough. What was this, what??????. Do you remember what shirt you wear??? Do you???????. Why is Courtois our goalkeeper? I mean does he even know he is goalkeeper or what??? Useless..... Awful defense, just horrible omg, Nacho's worst ever performance, Varane just didn't know what to do after becoming world champion.... Marcelo and Ramos the only ones that did something although there were defensive mistakes from them too..... midfield?? Didn't exist.... Attack??? Not found...... coach??? Going to be sacked.... This whole situation is because the players play without motivation, without desire to win.... they just run on the pitch for I don't know what..... mehhh, I don't want to continue, or this is going to become a very big statement with all problems of this team. #halamadrid #halamadridynadamas #realmadrid #spain #sergioramos #ramos #madrid #ramista #rmcf #losblancos #madridista #sr4

Допис, поширений 92:48 is impossible to forget! (@sergio_ramos_idol)

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Барселона - Реал Мадрид
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