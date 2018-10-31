Рамос лайкнув допис, де вболівальники Реала жорстко розкритикували всю команду, крім капітана

Капітан Реала Серхіо Рамос згоден, що команда жахливо зіграла проти Барселони (1:5), але своєї вини в цьому не бачить.

На одній із фан-сторінок капітана Реала вболівальники написали гнівний пост щодо ганебної гри мадридців у 10-му турі проти Барселони. При цьому фанати виділили Марсело і Рамоса, зазначивши, що вони не винні у поразці. Цей пост сподобався Серхіо, який відзначив публікацю лайком.

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"Годі. Що це було, що?! Ви взагалі пам'ятаєте, футболку якого клубу носите? Пам'ятаєте? Чому Куртуа у воротах? Він взагалі знає, що він голкіпер? Він безнадійний. Жахлива оборона – Начо в найгіршій формі, Варан не знає, що робити, після того як став чемпіоном світу.

Марсело та Рамос – єдині, хто хоч щось робив. Хоча й вони помилялись у захисті. Півзахист? Його немає. Атака? Теж саме. Тренер? Його звільнять. Уся ця ситуація склалася через те, що футболісти грають без мотивації, без бажання перемагати. Вони просто бігають по полю незрозуміло навіщо. Не хочемо продовжувати, інакше це перетвориться на величезний пост з усіма проблемами цієї команди", – вказано у публікації.