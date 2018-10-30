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Рамос виноват в плохой атмосфере в Реале – фанаты планируют освистывать капитана команды

14:32 276 Читати українською
Рамос виноват в плохой атмосфере в Реале – фанаты планируют освистывать капитана команды
Фанаты планируют освистывать Рамоса / Фото 101greatgoals

Болельщики мадридского Реала имеют свою версию неудач команды.

Фанаты мадридского Реала недовольны положением дел в клубе и обвиняют в этом капитана Реала Серхио Рамоса, сообщает издание Football Espana.

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Болельщики считают, что именно защитник виноват в создании плохой атмосферы внутри коллектива. На ближайших матчах фаны планируют освистывать игрока.

В клубе намерены договориться с фанатскими группировками, чтобы в трудные для "сливочных" времена болельщики не нагнетали атмосферу освистыванием капитана. Ближайший домашний поединок Реал проведет против Вальядолида 3 ноября, начало в 17:15.

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Реал Мадрид - Вальядолід: Суббота 03 ноября 2018

Реал Мадрид
до матча
3
дн
:
21
час
:
26
мин
Вальядолід
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