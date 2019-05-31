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Рамос хочет видеть Азара в Реале

11:00 47 Читати українською
Рамос хочет видеть Азара в Реале
Серхио Рамос и Эден Азар / Фотоколлаж Daily Express

Капитан Реала Серхио Рамос оценил плюсы и минусы трансфера хавбека Челси Эдена Азара в мадридский клуб.

"Азар – отличный игрок, он был бы хорошим дополнением Реала. Не знаю, перейдет ли он, не знаю всей ситуации, но он мог бы многое добавить в этот клуб.

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Интересно, кто придет и уйдет, но я уверен, что все будет хорошо. Мы должны быть голодными и мотивированными. Люди говорят, что если выиграете так много, то становитесь сыты, но не в моем случае.

Новые трансферы сделают всех более возбужденными и более положительными, поэтому думаю, что у нас хорошее будущее", – цитирует Рамоса издание beIN Sport.

Напомним, после финала Лиги Европы Азар заявил, что покидает лондонский клуб. Скорее всего, бельгиец присоединится к лагерю Реала.

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