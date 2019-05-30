Азар – о триумфе в Лиге Европы: Моя последняя миссия в Челси – выполнена, настало время для нового вызова

Полузащитник Челси Эден Азар сразу после победы над Арсеналом (4:1) в финале Лиги Европы заявил, что, вероятно, это его последний матч в футболке "синих".

"Я думаю, что это прощание, настало время для нового вызова.

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"Все решится через несколько дней. Последняя миссия, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы выиграть этот финал. Я уже принял решение, и теперь я жду вердикт обоих клубов.

Моя мечта заключалась в том, чтобы поиграть в Премьер-лиге, и я сделал это в футболке одного из крупнейших клубов, поэтому, возможно, сейчас настало время для нового испытания", – цитирует Азара Marca.

Напомним, именно мадридский Реал называют следующим местом работы для 28-летнего бельгийца.

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