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Азар – о триумфе в Лиге Европы: Моя последняя миссия в Челси – выполнена, настало время для нового вызова

00:51 22 Читати українською
Азар – о триумфе в Лиге Европы: Моя последняя миссия в Челси – выполнена, настало время для нового вызова
Эден Азар / Фото из соцсетей

Полузащитник Челси Эден Азар сразу после победы над Арсеналом (4:1) в финале Лиги Европы заявил, что, вероятно, это его последний матч в футболке "синих".

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Я думаю, что это прощание, настало время для нового вызова.

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"Все решится через несколько дней. Последняя миссия, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы выиграть этот финал. Я уже принял решение, и теперь я жду вердикт обоих клубов.

Моя мечта заключалась в том, чтобы поиграть в Премьер-лиге, и я сделал это в футболке одного из крупнейших клубов, поэтому, возможно, сейчас настало время для нового испытания", – цитирует Азара Marca.

Напомним, именно мадридский Реал называют следующим местом работы для 28-летнего бельгийца.

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