Рамос хоче бачити Азара в Реалі

Капітан Реала Серхіо Рамос оцінив плюси та мінуси трансферу хавбека Челсі Едена Азара в мадридський клуб.

"Азар – чудовий гравець, він був би хорошим доповненням Реалу. Не знаю, чи перейде він, не знаю всієї ситуації, але він міг би багато чого додати в цей клуб.

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Цікаво, хто прийде і піде, але я впевнений, що все буде добре. Ми повинні бути голодними і мотивованими. Люди кажуть, що якщо виграєте так багато, то стаєте ситі, але не в моєму випадку.

Нові трансфери зроблять всіх більш збудженими і більш позитивними, тому думаю, що у нас хороше майбутнє", – цитує Рамоса видання beIN Sport.

Нагадаємо, після фіналу Ліги Європи Азар заявив, що покидає лондонський клуб. Найімовірніше, бельгієць приєднається до табору Реала.

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