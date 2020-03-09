toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
БЕТИС - РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Рамос – о фиаско Реала с Бетисом: Это полный отстой

10:22 99 Читати українською
Рамос – о фиаско Реала с Бетисом: Это полный отстой
Серхио Рамос / Фото Marca

Капитан Реала Серхио Рамос призвал партнеров не делать трагедии из поражения от Бетиса (1:2) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

40’ Сидней
82’ Кристиан Тельо
 
Карим Бензема 45+3’
40’ Сидней
45+3’ Карим Бензема
82’ Кристиан Тельо

"Справедливый результат. Нужно критически относиться к себе. Это полный отстой. Победа над Барселоной не затуманила наш разум.

"Это худший матч сезона", – Зидан назвал причины неожиданного поражения Реала от Бетиса

Впереди еще много матчей, и если мы хотим стать чемпионами, то таких поражений быть не должно. Мы должны отреагировать и вернуться сильнее.

Бетис сыграл в свой футбол, а мы показывали хорошую игру только отрезками. Нужно показывать больше интенсивности", – цитирует Рамоса Marca.

Фиаско с Бетисом отбросило Реал на вторую строчку Ла Лиги, вернув лидерство Барселоне, которая теперь опережает мадридцев на два очка.

Реал проиграл Бетису и упустил лидерство в Примере: полное фиаско Мадрида, бенефис Фекира и ветеранский аккорд Хоакина

blog_ava
Главные новости футбола 8 марта: клубы УПЛ разделились на шестерки, Реал потерял лидерство, Зинченко уступил МЮ
07:00
263
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Бетис - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
23
мин
Сассуоло
19:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук