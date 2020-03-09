Рамос – о фиаско Реала с Бетисом: Это полный отстой

Капитан Реала Серхио Рамос призвал партнеров не делать трагедии из поражения от Бетиса (1:2) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

"Справедливый результат. Нужно критически относиться к себе. Это полный отстой. Победа над Барселоной не затуманила наш разум.

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Впереди еще много матчей, и если мы хотим стать чемпионами, то таких поражений быть не должно. Мы должны отреагировать и вернуться сильнее.

Бетис сыграл в свой футбол, а мы показывали хорошую игру только отрезками. Нужно показывать больше интенсивности", – цитирует Рамоса Marca.

Фиаско с Бетисом отбросило Реал на вторую строчку Ла Лиги, вернув лидерство Барселоне, которая теперь опережает мадридцев на два очка.

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