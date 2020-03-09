Рамос – про фіаско Реала з Бетісом: Це повний відстій

Капітан Реала Серхіо Рамос закликав партнерів не робити трагедії з поразки від Бетіса (1:2) в рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії.

"Справедливий результат. Потрібно критично ставитися до себе. Це повний відстій. Перемога над Барселоною не затуманила нам розум.

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Попереду ще багато матчів, і якщо ми хочемо стати чемпіонами, то таких поразок бути не повинно. Ми повинні відреагувати і повернутися сильнішими.

Бетіс зіграв у свій футбол, а ми показували хорошу гру тільки відрізками. Потрібно показувати більше інтенсивності", – цитує Рамоса Marca.

Фіаско з Бетісом відкинуло Реал на другу сходинку Ла Ліги, повернувши лідерство Барселоні, яка тепер випереджає мадридців на два очки.

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