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Рамос – про фіаско Реала з Бетісом: Це повний відстій

10:22 398 Читать на русском
Рамос – про фіаско Реала з Бетісом: Це повний відстій
Серхіо Рамос / Фото Marca

Капітан Реала Серхіо Рамос закликав партнерів не робити трагедії з поразки від Бетіса (1:2) в рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії.

40’ Сідней
82’ Крістіан Тельйо
 
Карім Бензема 45+3’
40’ Сідней
45+3’ Карім Бензема
82’ Крістіан Тельйо

"Справедливий результат. Потрібно критично ставитися до себе. Це повний відстій. Перемога над Барселоною не затуманила нам розум.

"Це найгірший матч сезону", – Зідан назвав причини несподіваної поразки Реала від Бетіса

Попереду ще багато матчів, і якщо ми хочемо стати чемпіонами, то таких поразок бути не повинно. Ми повинні відреагувати і повернутися сильнішими.

Бетіс зіграв у свій футбол, а ми показували хорошу гру тільки відрізками. Потрібно показувати більше інтенсивності", – цитує Рамоса Marca.

Фіаско з Бетісом відкинуло Реал на другу сходинку Ла Ліги, повернувши лідерство Барселоні, яка тепер випереджає мадридців на два очки.

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Теги
Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Бетіс - Реал Мадрид
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