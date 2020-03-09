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"Это худший матч сезона", – Зидан назвал причины неожиданного поражения Реала от Бетиса

09:29 66 Читати українською
"Это худший матч сезона", – Зидан назвал причины неожиданного поражения Реала от Бетиса
Зинедин Зидан / Фото Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями от поединка 27-го тура чемпионата Испании против Бетиса (1:2).

40’ Сидней
82’ Кристиан Тельо
 
Карим Бензема 45+3’
40’ Сидней
45+3’ Карим Бензема
82’ Кристиан Тельо

"Это был плохой матч. Мы не преуспели ни в первом тайме, ни во втором. Допустили много ошибок. Когда вы играете не на своем уровне, все становится сложнее.

Неожиданное поражение команды Зидана в видеообзоре матча Бетис – Реал – 2:1

Нам сегодня всего не хватало, это наш худший матч в сезоне. Не хватало энергии, владение мячом, агрессивности. За это несу ответственность я. Мы не должны сходить с ума из-за этого", – цитирует Зидана AS.

Фиаско с Бетисом отбросило Реал на вторую строчку Ла Лиги, вернув лидерство Барселоне, которая теперь опережает мадридцев на два очка.

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blog_ava
Неожиданное поражение команды Зидана в видеообзоре матча Бетис – Реал – 2:1
06:30
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Мир Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Бетис - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Бетис Бетис
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