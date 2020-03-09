"Это худший матч сезона", – Зидан назвал причины неожиданного поражения Реала от Бетиса

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями от поединка 27-го тура чемпионата Испании против Бетиса (1:2).

"Это был плохой матч. Мы не преуспели ни в первом тайме, ни во втором. Допустили много ошибок. Когда вы играете не на своем уровне, все становится сложнее.

Неожиданное поражение команды Зидана в видеообзоре матча Бетис – Реал – 2:1

Нам сегодня всего не хватало, это наш худший матч в сезоне. Не хватало энергии, владение мячом, агрессивности. За это несу ответственность я. Мы не должны сходить с ума из-за этого", – цитирует Зидана AS.

Фиаско с Бетисом отбросило Реал на вторую строчку Ла Лиги, вернув лидерство Барселоне, которая теперь опережает мадридцев на два очка.

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