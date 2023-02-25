Один из ассистентов Мирчи Луческу – Александр Шовковский – может стать преемником румына в киевском клубе.

"Уже можно четко разглядеть фигуру того, кто по состоянию на сегодня является безоговорочным фаворитом на должность главного тренера Динамо.

Григорий Суркис ответил, сможет ли Шовковский сменить Луческу в должности главного тренера Динамо

Он приступил к работе в своем новом-старом Динамо с января. Бесспорная легенда клуба. И его локальная задача здесь и сейчас – учиться, впитывать, интегрироваться. Пока что расклад такой. Что будет дальше – не знает никто. Даже нынешнее руководство", – сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Напомним, Шовковский присоединился к тренерскому штабу Динамо 11 января, подписав с "бело-синими" контракт до лета 2024 года. В статусе тренера 48-летний специалист дебютировал в сборной Украины. Сначала работал помощником в штабе Андрея Шевченко, а затем был ассистентом Александра Петракова. Его контракт с УАФ завершился 1 января.

Одне життя – одна команда: Шовковський відчуває пульс Динамо, з яким сягав історичних висот