"Усе гаразд, усе комфортно. Вдячний тренеру за те, що він надав мені можливість зіграти. Радий, що сьогодні все так вийшло. Намагатимуся грати на команду і в майбутньому. Радий допомогти.

Краса Буяльського і результативний старт Раміреса у відеоогляді матчу Динамо – Минай – 2:0

З одного боку, мій асист і гол – воля Божа. З іншого – результат докладених за останні тижні зусиль. Усе це дало результат. Чи робив я на Буяльського пас? Це неважливо. Найважливішим є те, що м'яч опинився у мого партнера, а він забив. Це посприяло контролю над грою і дозволили забити вдруге. Це найголовніше", – розповів форвард в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що Ерік Рамірес результативно дебютував у Прем'єр-лізі в перенесеному матчі 1-го туру проти Миная (2:0). Венесуелець відіграв 60 хвилин, забив гол і оформив асист.

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