Испанский специалист Давид Гальего больше не будет тренировать Спортинг, сообщает официальный сайт хихонского клуба.

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Боссов клуба не устроили последние результаты команды и было решено попрощаться с 50-летним специалистом, работавшим с командой с 2020 года. Имя нового наставника будет объявлено позже.

К слову, после 28-ми туров хихонцы в турнирной таблице Сегунды идут пятнадцатыми, имея в своем активе 35 очков.

Напомним, за Спортинг на правах аренды из Динамо выступает форвард Эрик Рамирес и два украинца – Василий Кравец и Богдан Милованов.

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