"В свое время Василий Кравец мог оказаться в киевском Динамо. Когда Лужный помогал Хацкевичу тренировать команду, то он очень рекомендовал, чтобы из Карпат забрали этого футболиста. Насколько я понимаю, они почти договорились, но тогда у игрока появилось предложение из Испании и он просто выбрал Испанию.

"Динамо не планирует больше никаких трансферов", – Цыганык

Прошлой зимой мы с ним пересекались, общались несколько минут, и я так же интересовался, было ли ему интересно вернуться в Украину. Он сказал, что на данном этапе желает остаться в Испании. В тот момент предложения от клубов УПЛ он не рассматривал, а сейчас, думаю, тем более. Тогда у него не было игровой практики, а теперь есть", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Кроме хихонского Спортинга, Василий успел в Испании поиграть за Луго и Леганес. В нынешнем сезоне Кравец провел 25 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами.

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