Іспанський фахівець Давід Гальєго більше не тренуватиме Спортінг, повідомляє офіційний сайт хіхонського клубу.

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Босів клубу не влаштували останні результати команди і було вирішено попрощатися з 50-річним фахівцем, який працював з командою з 2020 року. Ім'я нового наставника буде оглошено пізніше.

До слова, після 28-ми турів хіхонці у турнірній таблиці Сегунди йдуть п'ятнадцятими, маючи у своєму активі 35 очок.

Нагадаємо, за Спортінг на правах оренди з Динамо виступає форвард Ерік Рамірес та два українці – Василь Кравець та Богдан Мілованов.

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