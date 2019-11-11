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Ракитич травмировался в расположении сборной Хорватии

23:13 9 Читати українською
Ракитич травмировался в расположении сборной Хорватии
Иван Ракитич / Marca

Полузащитник сборной Хорватии и Барселоны Иван Ракитич не поможет национальной команде в ближайшем матче отбора к Евро-2020 против Словакии.

 

Иван Ракитич не поможет сборной Хорватии в ближайшем матче квалификации к чемпионату Европы, сообщает EFE.

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"Мне жаль, что я не смогу помочь команде, но убежден, что товарищи по команде добьются успеха без меня. Они победили Словакию в первой игре, без меня, и я думаю, сделают это в Риеке. Буду с ними во всем, мое сердце со сборной", – отметил Ракитич в комментарии изданию. Добавляется, что Иван повредил ахиллово сухожилие.

К слову, Хорватия проведет заключительный матч отбора к Евро-2020 против Словакии (16 ноября) и товарищескую встречу с Грузией (19 ноября).

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Теги
Хорватия - Словакия Хорватия Хорватия Евро-2020 Барселона Барселона Иван Ракитич Иван Ракитич
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